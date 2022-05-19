2022/05/19 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مالي مساء الأحد الماضي ، (15 أيار 2022) ، انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس المعروفة بـ”جي 5″، ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، وذلك احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم أيضا موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

ومجموعة دول الساحل الخمس هي إطار مؤسسي لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية في غرب أفريقيا.

تعد منطقة الساحل هي شريط صحراوي طوله 3 ملايين كيلومتر، وهي تاريخيا ساحة نفوذ فرنسية، لكنها في العقود الأخيرة تهافتت عليها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تعرف عن مجموعة دول الساحل الخمس ..ولماذا انسحبت مالي منها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا تعرف عن مجموعة دول الساحل الخمس ..ولماذا انسحبت مالي منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).