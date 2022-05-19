بايدن يرحب بانضمام

2022/05/19 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن فنلندا والسويد تستوفيان كل شروط الانضمام لحلف الناتو، وإن الولايات المتحدة ترحب بانضمام "دولتين ديمقراطيتين جديدتين" لحلف شمال الأطلسي.

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