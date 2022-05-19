2022/05/19 | 19:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k14Ve_v3cOQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر : العراق لديه دافع كبير للتقسيم والتجزأ | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر : العراق لديه دافع كبير للتقسيم والتجزأ | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).