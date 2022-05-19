قبل نهائي الهلال والفيحاء.. نظرة على أبرز أرقام الفرق السعودية في كأس الملك

2022/05/19 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي نادي الهلال مع نظيره الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) بنسخته الـ 46، مساء اليوم الخميس وعلى أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويبحث الهلال عن لقبه العاشر، بينما يطمح الفيحاء لتحقيق لقبه الأول

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