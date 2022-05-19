تجريد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر المقرب من بوتين من امتيازات رسمية

2022/05/19 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرّدت ألمانيا، الخميس، المستشار الأسبق، غيرهارد شرودر، المقرّب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من امتيازات رسمية يتمتّع بها، إذ اعتبرت أنه فشل في الوفاء بالتزامات لجهة رفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية.

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