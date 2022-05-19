شاهد بالفيديو.. العواصف الترابية...النجف تطلق حملات تشجير واسعة

2022/05/19 | 20:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2IxeJImp628

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