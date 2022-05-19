معدلات الفائدة تطيح بمبيعات المنازل الامريكية للشهر الثالث

2022/05/19 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي على أساس شهري في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية وارتفعت معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري، بالإضافة نقص المعروض من العقارات القائمة.

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% لتسجل 5.61 مليون وحدة الشهر الماضي على أساس سنوي معدل موسميا.

يعد هذا أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2020، عندما انتعشت المبيعات من الركود الذي تسببت فيه إغلاقات جائحة كوفيد-19.

ارتفع متوسط ​​الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بنحو 5.30% خلال الأسبوع المنتهي في 12 مايو/أيار الجاري، وهو الأعلى منذ يوليو/تموز 2009.

انخفضت عمليات إعادة بيع المنازل بنسبة 5.9% على أساس سنوي.

كان نحو 88% من المنازل المباعة في أبريل/نيسان معروضًا في السوق لمدة أقل من شهر.

واستحوذ المشترون لأول مرة على 28% من المبيعات، حيث شكلت المبيعات النقدية 26% من المعاملات.

سجل متوسط ​​أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفاع إلى 391200 دولار بزيادة 14.8% عن العام السابق، فيما ارتفع متوسط ​​أسعار المنازل في الجنوب الأميركي بنحو 22%.

وأفادت الحكومة الأميركية الأربعاء، أن تصاريح البناء الخاصة بالإسكان لأسرة واحدة، التي تمثل أكبر شريحة في سوق الإسكان، تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في أبريل/نيسان الماضي.

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