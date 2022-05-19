ائتلاف المالكي يفجر مفاجأة: المحكمة الاتحادية الغت جميع التعيينات بحكومة تصريف الأعمال العراقية - عاجل

2022/05/19 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الخميس، الغاء المحكمة الاتحادية لجميع التعيينات الخاصة التي جرت خلال حكومة تصريف الأعمال.

وقال الصيهود في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "جميع العقود التي جرى توقيعها في حكومة الكاظمي خلال فترة تسير الاعمال ألغيت من قبل المحكمة الاتحادية".

وأضاف ان "الحكومة الحالية لايحق لها إصدار اي قرار يخص توقيع العقود او تعيين مستشارين"، مشيرا الى ان "القرار عقد الانسداد اكثر وجعل انفراجه في بابا اخر".

ولفت الى ان "الموضوع عقد الامر ببقاء البلاد من دون أي حكومة كاملة الصلاحيات وبالتالي المتضرر هو المواطن العراقي"، مبينا ان "الانفراج هو وضع الجميع امام خيار لا جدوى من بقاء حكومة الكاظمي فترة أطول".

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