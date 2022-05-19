30 عاماً من الفشل.. كيف سينجح العراق بإنشاء الحزام الأخضر لمواجهة العواصف الترابية

2022/05/19 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث المستشار والخبير الزراعي عادل المختار، اليوم الخميس، عن إمكانية نجاح خطة زراعة حزام اخضر لمواجهة العواصف الترابية في العراق.

وقال المختار في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق بدأ في محاولات زراعة الحزام الأخضر منذ 30 عاما ولم ينجح هذا المشروع وذلك لأن الحكومة تباشر بهذا المشروع بشكل اعتباطي وغير مدروس حيث ان الفوضى في تنفيذ المشاريع تستمر الى يومنا هذا".

وأضاف، أنه "لتنفيذ زراعة الحزام الأخضر فانه يتوجب توفير مصدر للمياه ومنظومة ري حديثة وكذلك مصدر للطاقة الكهربائية مع وجود عاملين لتشغيل المنظومات".

وتابع المختار أن "هذا الأمر بحاجة الى أموال كبير ووقت طويل قد يصل الى 5 سنوات وفق المعطيات الحالية لانجاز المشاريع في حين تستمر العواصف الترابية في اجواء البلاد ولا يوجد وقت لإنجاز المشروع".

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