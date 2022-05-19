رداً على الأستاذ منير كريم المحترم - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تحية طيبة ..



سبق وتحاورنا حول موضوع القوى التقدمية ومن خلال معرفتي معك أنك لا تؤمن بنسبية جدلية الفكر مع الواقع يأتي من خلال ثلاثة أركان.



1) من ناحية الزمان : إن ما يكون خطأ اليوم قد يكون غداً صحيحاً بسبب تبدل الواقع.



2) من الناحية المكانية : فما يصح اليوم في مجتمع ما قد لا يصح في مجتمع آخر في الزمان نفسه.



3) من الناحية الشخصية الفردانية : كل فرد كان باحثاً أو مفكراً أو مجتهداً يفه ......





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