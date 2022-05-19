تلافيف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان - مصعب قاسم عزاوي

2022/05/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هي برأيك الأسباب الحقيقية التي دفعت بالقوات الأمريكية للانسحاب من أفغانستان بذلك الشكل المتسرع في خريف العام 2021 بعد احتلال دام أمده لما يقارب العقدين من الزمن؟مصعب قاسم عزاوي: غزو أفغانستان في العام 2001 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تحت ذريعة معاقبة المسؤولين ع ......





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