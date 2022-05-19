2022/05/19 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز / اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، العمل على معالجة ملف المحاضرين من خلال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ظهرت المقالة من خلال قانون الأمن الغذائي..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من خلال قانون الأمن الغذائي.. التربية النيابية: سنعمل على معالجة ملف المحاضرين ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة من خلال قانون الأمن الغذائي..
التربية النيابية: سنعمل على معالجة ملف المحاضرين أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من خلال قانون الأمن الغذائي.. التربية النيابية: سنعمل على معالجة ملف المحاضرين ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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