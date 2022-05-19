2022/05/19 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، العمل على معالجة ملف المحاضرين من خلال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

ظهرت المقالة من خلال قانون الأمن الغذائي..



التربية النيابية: سنعمل على معالجة ملف المحاضرين أولاً على ايرث نيوز.

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