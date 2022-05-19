2022/05/19 | 20:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، الخميس، ان صانعي الاسلحة النارية في الولايات المتحدة انتجوا اكثر من 139 مليون بندقية للسوق التجارية الداخلية طوال عقدين بينها 11.3 مليون بندقية في عام 2020 وحده مما يشير الى تفشي ظاهرة العنف المسلح في البلاد .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الفرنسية :امريكا انتجت 139 مليون بندقية للسوق التجارية خلال عقدين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الفرنسية :امريكا انتجت 139 مليون بندقية للسوق التجارية خلال عقدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).