كل شيء جائز.. للتعدد!

2022/05/19 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يا صديقي..أعداد النساء في العالم لا تعادل ضعفي أعداد الرجال.لذلك، فلا تبحث عن حجج واهية تبرر بها تعدد الزوجات.

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