2022/05/19 | 20:14 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطاع التيار الكهربائي عن البطحاء لاربع ساعات نتيجة اعمال صيانة في احد الخطوط الكهربائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/19 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع التيار الكهربائي عن البطحاء لاربع ساعات نتيجة اعمال صيانة في احد الخطوط الكهربائية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع التيار الكهربائي عن البطحاء لاربع ساعات نتيجة اعمال صيانة في احد الخطوط الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).