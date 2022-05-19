2022/05/19 | 20:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: مركزي شرطة الصادق والزوراء يلقيان القبض على ٦ مطلوبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/19 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية: مركزي شرطة الصادق والزوراء يلقيان القبض على ٦ مطلوبين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية: مركزي شرطة الصادق والزوراء يلقيان القبض على ٦ مطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).