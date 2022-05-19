أمانة بغداد تنبه: قطع جزئي لطريق قناة الجيش يومي الجمعة والسبت

2022/05/19 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل ..تنويه مهم ..تنوه امانة بغداد الى قطع جزئي لطريق قناة الجيش يومي الجمعة والسبت ٢٠و٢١-٥-٢٠٢٢ من الساعة السابعة صباحاً لغاية السابعة مساءً بالتنسيق مع مديرية المرور العامة لغرض اكساء طبقة سطحية للمقطع من مدخل منطقة نواب الضباط باتجاه المشتل .

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