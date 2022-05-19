2022/05/19 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد أول جندي روسي يُحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى الوقوف في قاعة المحكمة في العاصمة الأوكرانية كييف.واعترف الشاب البالغ من العمر 21 عامًا بأنه مذنب في إطلاق النار على مدني أوكراني غير مسلح يبلغ من العمر 62 عامًا.

وفي المحكمة، كان لديه رسالة لأرملة الضحية.



وفي تقرير ميليسا بيل مراسلة CNN المزيد من التفاصيل عما جرى في قاعة المحكمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قُتل زوجها على يده.. شاهد كيف أجاب جندي روسي أرملة القتيل عن شعوره حين القتل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قُتل زوجها على يده.. شاهد كيف أجاب جندي روسي أرملة القتيل عن شعوره حين القتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).