الكونغرس الأميركي يوافق على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

2022/05/19 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بأغلبية ساحقة لصالح تقديم مساعدات أميركية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

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