تنويه عن قطع طريق حيوي في بغداد ليومين

2022/05/19 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نوهت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد ليومين.

وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "سيكون هناك قطع جزئي لطريق قناة الجيش يومي الجمعة والسبت المصادف 20 و 21 في الشهر الحالي".

وبينت أن "القطع سيكون من الساعة السابعة صباحاً لغاية السابعة مساءً بالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

وأوضحت أن "ذلك لغرض اكساء طبقة سطحية للمقطع من مدخل منطقة نواب الضباط باتجاه المشتل".

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