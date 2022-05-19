توب 5.. ملك الأردن يقيد اتصالات وإقامة حمزة.. ولقاء محتمل بين بايدن ومحمد بن سلمان

2022/05/19 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إصدار العاهل الأردني أمرا ملكيا بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه، إلى أول تغريدة من الملكة نور بعد قرار الملك عبدالله ضد ابنها الأمير حمزة، ومنها إلى تحول في علاقة السعودية وأمريكا بلقاء متوقع بين بايدن ومحمد بن سلمان… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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