إلي شهداء محرقة قصر ثقافة بني سويف ( 5 سبتمبر 2005 ) - أمان صقر

2022/05/19 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر من قصاصات أمان صقرإلي شهداء محرقة قصر ثقافة بني سويف ( 5 سبتمبر 2005 ) ( 1)ومرّ عام حابدأ سلام ..



وأقول كلام وافضل أقول كلامي ليكوا يقصَر يطولْبرضه كلام ..



باهت ومرّقالوا مر عام ..



آى ..



والله مرّلو حتي عدى ميت ألف شهرالجرح ينزف ..



لو حتي ..



دهروانتوا الليلادي ..



يا ورود بلادي حتقولوا شعر ..؟!مسرح ..موس ......





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