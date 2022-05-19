- العلاج الروحي العميق - عبر الوصول إلى مصدر الطاقة النفسية الكلية للحياة - وليد مهدي

2022/05/19 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وليد_مهدي درست علم النفس منذ سنوات طويلة ، ولسنوات طويلة ، ثمة حلقة مفقودة فيها نادرا ما تسلط عليها أقلام الكتاب والمفكرين الضوء .



حلقة تمثل العلاقة بين تطور النفس الحيوانية والنفس الانسانية .



ومثلما تختبئ في الجينات البشرية اسرار تطور الحيوانات ، تقبع في أعماق النفس البشرية الميول الأساسية الحيوانية للغريزة .فكرة الانسان المعدل وراثيا ، أو الكائن المخلوق من الطين كانسان أول ، تصبح عبئا كبيرا على منهج ......





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