واشنطن تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني على صلة بحزب الله

2022/05/19 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على رجل أعمال لبناني له صلات بحزب الله، المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية منذ عام 1997.

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