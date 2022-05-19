وزيرة الإعمار تصادق على مخطط تحديث التصميم الأساس لمدينة الفلوجة

2022/05/19 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

صادقت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، اليوم الخميس، على مخطط تحديث التصميم الأساس لمدينة الفلوجة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، صادقت بحضور محافظ الانبار علي فرحان، على مخطط تحديث التصميم الاساس لمدينة الفلوجة"، مبينة أن "هذا المشروع من مشاريع الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للتخطيط العمراني".

وأكدت وسو بحسب البيان، أن "مساحة توسع المدينة بلغت 91.76 كم2، وتحتوي على 45000 وحدة سكنية تقريباً من السكن العمودي والافقي، وتستوعب نحو 270.000 نسمة من اهالي المدينة"، مبينة أنه "تم توفير الاستعمالات كافة من مناطق خضراء وخدمات صحية وتعليمية وتجارية وصناعية وترفيهية وشبكة الشوارع، وفق المعايير التخطيطية لـ (25) سنة قادمة".

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