الرشيد يطلق وجبة من السلف والقروض.. لهذه الفئات

2022/05/19 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، إطلاق وجبة من السلف والقروض للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.وبين المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي من القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار الموظفين”.واوضح ان “التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف […]

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