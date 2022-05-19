2022/05/19 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء: محطات كهرباء إنتاج الوسط تجهز الشبكة بأقصى طاقتها بعد تعافي انتاج الغاز الوطني .بغداد_اعلام وزارة الكهرباء الخميس ١٩ ايار ٢٠٢٢ ضمن مخطط زيادة الطاقة الانتاجية للمحطات ودعم منظومة الشبكة الوطنية المعد من قبل السيد وزير الكهرباء المهندس عادل كريم، وإشراف مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى المهندس علي احمد، […]

ظهرت المقالة كهرباء الوسط تشهد انتعاشاً..



المحطات تعمل بأقصى طاقتها أولاً على ايرث نيوز.

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