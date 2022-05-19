الكهرباء تعلن عن زيادة معدل ساعات التجهيز الكهربائي للمواطنين

2022/05/19 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، قيام محطات كهرباء الوسط بإنتاج تجهز الشبكة بأقصى طاقتها بعد تعافي انتاج الغاز الوطني.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "الملاكات الهندسية والفنية في محطة توليد كهرباء القدس الغازية تمكنتمن تشغيل كافة وحداتها التوليدية بطاقة إنتاجية 920 ميكاواط"، مبينة إن "ملاكات محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية تمكنت ايضا من تشغيل جميع وحداتها وبطاقة إنتاجية 255 ميكاواط".

وأضافت، إنه "تم تشغيل محطة كهرباء جنوب بغداد الغازيه الاولى بطاقة 160 ميكاواط، الى جانب قيام ملاكات محطة كهرباء التاجي الأولى والثانية بتشغيل جميع وحداتها بطاقة قدرها 210 ميكاواط".

واختتمت الوزارة بيانها، قلئلى إن "دخول طاقات جديدة للخدمة من شأنها تعزيز منظومة الكهرباء الوطنية لقدراتها التي ستسهم في زيادة معدل ساعات التجهيز الكهربائي للمواطنين وتقليل القطع المبرمج".

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