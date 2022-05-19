الدوري العراقي الممتاز: أربع مباريات في الجولة 32 غدا

2022/05/19 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تستكمل، غداً الجمعة، منافساتُ الجولة 32 من مسابقةِ الدوري الممتاز العراقي، وذلك بإقامةِ أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في تمامِ الساعةِ الرابعة عصراً يحلُ فريق أمانة بغداد ضيفاً على منافسه فريقِ الكرخ بملعبِ اللاعب الساحر أحمد راضي"، مبينا إنه "في ذات التوقيتُ تكون مباراة فريق الصناعة بملعبه في العاصمةِ بغداد حيث يستقل جاره فريق الكهرباء".

واضاف، إنه "سيحلُ فريق النفط ضيفاً على فريقِ زاخو في المواجهةِ التي تجري بملعبِ دهوك في الساعةِ الرابعة عصراً".

كما يتقابل، وفقا للبيان، فريقُ نفط الوسط مع ضيفه فريقِ نفط البصرة على ملعب النجف الدولي في تمامِ الساعة الـ 6:30 مساءً.

يشار إلى إن فريق الشرطة قد ضمنَ لقب منافسات الموسم 2021/ 2022 ، بعد أن جمع (82) قبل سبع جولاتٍ من اختتامِ الموسم من أصل (31) مباراةً، مُبتعداً عن أقرب ملاحقيه فريقِ الطلبة بفارق (23) نقطة.

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