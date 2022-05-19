الديمقراطي الكردستاني: لا إتفاق على قبول مبادرات إنهاء الانقسام السياسي

2022/05/19 | 21:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس هنالك أية مبادرات أثرت بشكل مباشر ودفعت جميع الأطراف لاتخاذها سبيلاً لحل الأزمة.

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