مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من منحة بطاقة (cerdit card) للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2022/05/19 | 21:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أعلن مصرف الرشيد إطلاق وجبة جديدة من منحة (credit card) للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.



وبيّن المكتب الإعلامي، في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، أن المبلغ المذكور يمكن أن يحصل عليه من يزيد راتبه على المليون دينار عراقي من القوات الأمنية و (٧٥٠) الف دينار عراقي بالنسبة للموظفين.

وأوضح أن “التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد”.



مضيفاً أن “بإمكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة بطاقة الكردت كارد ( credit card) للحصول على الرصيد والذي يبقى دواراً في بطاقته.

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