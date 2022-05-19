أنباء عن تطور جديد بصفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

2022/05/19 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قضية انتقال المهاجم البولندي لنادي بايرن ميونخ الألماني، روبيرت ليفاندوفسكي، إلى نادي برشلونة تطورا جديدا، إذ أكد الصحفي الإيطالي المتخصص بانتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن اللاعب أجرى اتصالين بمدرب الفريق الإسباني، تشافي هيرنانديز.

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