مجلس القضاء الأعلى: لسنا طرفا في الخلافات السياسية

2022/05/19 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، حرصه دوماً على استقلاليته وحياديته، فيما دعا جميع القوى السياسية إلى عدم إدخال القضاء في خلافاتهم.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الدستور يؤكد على استقلال القضاء، وان مجلس القضاء الاعلى يحرص دوما على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية بل ان قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والادلة المتوفرة فيها".

ودعا المجلس "جميع القوى السياسية الى عدم ادخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء في المجتمع"، مشيرا الى انه "اذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات فيجب اتباع السياقات القانونية في معالجتها".

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