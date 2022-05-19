جنازات الشهداء والصراع على هوية القدس - نهاد ابو غوش

2022/05/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشمثّلت جنازة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة لحظة فارقة في تاريخ الصراع على مدينة القدس وهويتها ومستقبلها السياسي، إذ برز الحضور الجماهيري الفلسطيني غير المسبوق في كثافته وتصدّيه البطولي للاحتلال، وما قابله من قمع همجي طاول النعش والمشيعين من الأجهزة الأمنية والشرطية الإسرائيلية.



لكن النتيجة التي ظهرت للعالم أجمع تمثّلت في التحرير الرمزي للقدس، وفرض السيادة الشعبية الفلسطينية، ......





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