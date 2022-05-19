الامن النيابية تكشف عن تحرك لتشريع قانون خدمة العلم

2022/05/19 | 21:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، وجود حراك نيابي لتشريع قانون خدمة العلم، وفيما أوضحت آخر التطورات بشأن تطبيق نظام البديل، أشارت إلى أن قانون الدعم الطارئ لم يشمل دعم القوات الأمنية بأية تخصيصات مالية.وقال عضو اللجنة، محمد رسول الرميثي، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “قانون الدعم الطارئ لم يشمل دعم القوات […]

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