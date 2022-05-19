القضاء يوجه بياناً للقوى السياسية: لا تقحمونا في خلافاتكم

2022/05/19 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح بغداد/ اعلام القضاء يوضح مجلس القضاء الاعلى ان الدستور يؤكد على استقلال القضاء وان مجلس القضاء الاعلى يحرص دوما على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية بل ان قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والادلة المتوفرة فيها.لذلك يدعو المجلس جميع القوى السياسية الى عدم ادخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس […]

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