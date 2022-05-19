العثور على جثة امرأة داخل منزلها جنوبي بغداد

2022/05/19 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بالعثور على جثة امرأة داخل منزلها جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "وردت معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة الدورة تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى المنطقة تم العثور على جثة امرأة مقتولة بطلق ناري داخل منزلها في ابو دشير".

وأضاف المصدر أنه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى الجاني".

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