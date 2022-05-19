بدعم فرنسي.. قارب يبحث عن النفايات في الاهوار

2022/05/19 | 22:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجد تهديد حقيقي على هذا النظام البيئي.

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