2022/05/19 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري ، اليوم الخميس، كنسية البشارة في الموصل

وشدد الضاري خلال زيارته على ضرورة العمل بشكل جاد على إعادة النازحين والمهاجرين والمسيحيين منهم على وجه الخصوص الى مناطقهم وذلك عبر اعمار البنية التحتية للمدينة.

وأبدى الشيخ استغرابه من بقاء الممثليات في المحافظة والتي أدت بدورها الى سوء توزيع الكوادر في المؤسسات داعياً الحكومتين المحلية والمركزية إلى إنهاء عمل تلك الممثليات.

الشيخ #جمال_الضاري يستغرب من بقاء الممثليات في الموصل#قناة_التغيير_الفضائية #العراق #الموصل pic.twitter.com/HeZv67dIpv

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) May 19, 2022

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