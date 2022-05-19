الشاباك يعلن إحباط مخطط إيراني لخطف إسرائيليين

2022/05/19 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "هآرتس"، الخميس، بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، أحبط محاولة تجسس إيرانية استهدفت أكاديميين ومسؤولي دفاع إسرائيليين سابقين.

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