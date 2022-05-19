صور: نزلاء في سجن البصرة المركزي يختتمون امتحاناتهم للصفوف غير المنتهية

2022/05/19 | 22:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل سجن البصرة المركزي يختتم الامتحانات النهائية للصفوف الغير منتهية للنزلاء للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ________________________________ تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد في تأهيل النزلاء للأقسام الإصلاحية وشمولهم بالعملية التربوية من خلال نظام التعليم المسرع وإكمال دراستهم ،اختتم سجن البصرة المركزي/ مدرسة الامل للتعليم المسرع الامتحانات النهائية […]

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