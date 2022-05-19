2022/05/19 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بقيام مسلحين بسطو مسلح على منزل موظفة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة اشخاص ملثمين قاموا بالسطو المسلح على دار موظفة في وزارة الصحة ضمن منطقة البلديات مستغلين عدم تواحدها في المنزل".

وأضاف المصدر أن "المسلحين قاموا بسرقة مبلغ قدره ١١٠٠ دولار امريكي و٣٠٠ الف دينار عراقي ومخشلات ذهبية وبندقية نوع كلاشنكوف وموبايل عدد ٦ ولاذوا بالفرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سطو مسلح على منزل موظفة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سطو مسلح على منزل موظفة شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).