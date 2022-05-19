استخبارات الحشد تطيح بأحد مروجي المخدرات في تلعفر

2022/05/19 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بأحد مروجي المخدرات في تلعفر.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مديرية المعلومات العامة التابعة للمعاونية في نينوى بأسناد من اللواء ٥٣ بالحشد من اعتقال المتهم (ق.



خ.



ع) المطلوب وفق المادة ٢٨/ مخدرات في تلعفر بعد تعقبه وضبطه بكمين محكم".

وأضافت انه "تم استكمال الإجراءات اللازمة اصوليا وتسليمة للجهات المختصة لينال جزاءه العادل"، داعية المواطنين الى "التعاون بأدلاء المعلومات عن المشبوهين عبر الرقم الساخن ٤٨١ من اجل تعزيز الأمن والقضاء على خلايا الإرهاب والجريمة".

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