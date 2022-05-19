الوضع معقد.. برلماني: الكتل السياسية اغلقت ابوابها التفاوضية ولا حلول لأزمة العراق

2022/05/19 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد النائب المستقل حيدر عبد شيخان، اليوم الخميس، اغلاق الكتل السياسية جميع أبواب التفاوض، مبينا ان الامر عقد المشهد السياسي.

وقال شيخان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المشهد السياسي اصبح اكثر تعقيدا بعد ان باتت ابواب المفاوضات مغلقة".

وأضاف، أن "سير الخطوات في العملية السياسية غير مريح وأدى لتعقيد المشهد السياسي"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية على عكس ماتطرح فهي اغلقت ابوابها التفاوضية ولانرى حلول تلوح في الافق".

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