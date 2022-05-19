رد برلماني على مخرجات أحد المؤتمرات: تقسيم مكونات الشعب أمر مرفوض

2022/05/19 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة حقوق الانسان النيابية ترد علئ مؤتمر خطاب الكراهية والتمييز والتهميش المنعقد من قبل ممثلي الامم المتحدة ومكتب حقوق الانسان في العراق بغداد، 17 مايو/أيار 2022 – بحضور المستشار أليس ويريمو نديريتو والسيدة دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المُتحدة لمُساعدة العراق (يونامي) حول مكافحة خطاب الكراهية، والتمييز، والتهميش.وجمع اللقاء 19 […]

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