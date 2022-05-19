علامات تحذيرية من تويتر على التغريدات المضللة عن حرب أوكرانيا

2022/05/19 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تويتر، الخميس، إنه سيبدأ في وضع إخطارات تحذيرية أمام بعض المحتويات المضللة المتعلقة بالصراع في أوكرانيا.

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