مايكروسوفت تطرح تطبيق آوتلوك التجريبي المعاد تصميمه

2022/05/19 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طرحت شركة مايكروسوفت لمشتركي برنامج أوفيس إنسايدر المسجلين في قناة بيتا إصدارًا محدثًا من تطبيق آوتلوك لأجهزة الحواسيب العاملة بنظام ويندوز.وبينما تم تسريب لقطات الشاشة وإصدار كامل من التطبيق مؤخرًا، يمنحنا إعلان مايكروسوفت نظرة على الميزات التي يمكن رؤيتها في صناديق البريد الوارد.وأعلنت مايكروسوفت عن توفر آوتلوك الجديد لمن لديهم حسابات […]

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