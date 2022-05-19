دراسة تكشف العلاقة بين الإصابة بالسكري في منتصف العمر والخرف عند بلوغ الستين

2022/05/19 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أيرلندا الوطنية أن بعض كبار السن المصابين بالنوع الثاني من السكري أكثر عرضة للإصابة بالخرف بـ 4 مرات من غيرهم.وأفادت الدراسة التي شارك بها أكثر من 5 آلاف شخص، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مصابي السكري في عقدهم الخامس لديهم 4 أضعاف مخاطر الإصابة بالخرف بعد عمر الستين.وتأتي هذه النتائج بعد اكتشاف الباحثين أن تراكم البروتينات الضارة في الدماغ في منتصف العمر قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالخرف بعد بلوغ سن التقاعد عن العمل.

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