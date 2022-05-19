2022/05/19 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة وجهه إلى القوى السياسية المختلفة.

وأوضح البيان ان الدستور يؤكد على استقلال القضاء وان مجلس القضاء الاعلى يحرص دوما على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية بل ان قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والادلة المتوفرة فيها”.

واضاف البيان “لذلك يدعو المجلس جميع القوى السياسية الى عدم ادخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء في المجتمع، واذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات عليه اتباع السياقات القانونية في معالجتها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يحذر من إدخاله في الخلافات السياسيىة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يحذر من إدخاله في الخلافات السياسيىة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).