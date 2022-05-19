2022/05/19 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1Fvn22jrISA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محطات وقود تغلق أبوابها... والسبب؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محطات وقود تغلق أبوابها... والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).